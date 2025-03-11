В Шатуре стартовал конкурс детских рисунков для фестиваля «Жёлтый слон»

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Конкурс детских рисунков проводит Шатурский библиотечно-информационный центр в рамках семейного фестиваля «Жёлтый слон», к участию приглашаются ребята в возрасте от пяти до десяти лет, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
«На конкурс принимаются рисунки на тему «Желтый слон едет на дачу» в формате А4 или А3. Выбор техники исполнения остается на усмотрение художника: можно использовать фломастеры, карандаши, гуашь акварель или любые другие материалы», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Готовую работу, а также приложенную к ней распечатанную заявку нужно до 25 марта принести в Шатурскую библиотеку по адресу: город Шатура, проспект Маршала Борзова, дом №4/34.
Награждение победителей состоится на фестивале «Желтый слон» 29 марта.
Положение о конкурсе размещено на официальной странице Шатурской библиотеки в соцсети «ВКонтакте».
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