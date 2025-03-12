Учитель из Шатуры получил квартиру по программе «Социальная ипотека»

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Учитель физкультуры шатурской школы № 1, мастер спорта Максим Селезнев принял участие в губернаторской программе «Социальная ипотека», благодаря чему стал владельцем собственного жилья, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
Максим с женой Алиной снимали жильё, но когда у пары родился сын Арсений, супруги поняли, что нужна своя квартира. Максим собрал все документы для получения соципотеки, прошёл конкурсный отбор и получил сертификат на покупку жилья.
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«Благодаря госпрограмме «Социальная ипотека» преподаватель может приобрести жильё на более выгодных условиях. И очень хорошо, что эта программа существует», — сказал Максим Селезнев.Программу «Социальная ипотека» запустили в Московской области в 2016 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва. В рамках программы основное тело кредита выплачивается из бюджета, а собственник жилья платит только проценты. Участие в программе могут принять учителя, тренеры, воспитатели, медики, молодые учёные и уникальные специалисты сферы ОПК.
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Лев Каштанов