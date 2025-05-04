Школьницы из Домодедова стали призёрами конкурса детской казачьей песни

С 29 апреля по 1 мая 2025 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Павла состоялась очередная поездка Духовно-гуманитарного конвоя Раменского благочиния на Донбасс. В ней приняли участие фронтовые волонтёры на четырёх автомобилях с прицепами.

Российским бойцам были отправлены автотранспорт, генераторы, обогреватели, электроинструменты, маскировочные сети, связанные в отделениях волонтёрско-производственной группы «Жуковяз», инструменты, медикаменты, средства личной гигиены, сладости, домашние варенья и прочие заготовки, личные посылки, карманные чайные наборы, которые пользуются особой популярностью среди военнослужащих.

Фото: пресс-служба Раменского городского округа



Духовно-гуманитарный конвой посетил 299-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-ой гвардейской воздушно десантной бригады и передали им необходимое имущество, а также привезённую фанеру для строительства блиндажей.

Эвакуационной группе медицинской роты 57-й мотострелковой бригады были переданы автомобиль УАЗ, купленный и снаряжённый подмосковной компанией ООО «Сельхозактивы», квадрокоптеры, медикаменты и перевязочные материалы.

В танковый батальон 39-й отдельной мотострелковой бригады конвой доставил отремонтированный мотоцикл типа «Enduro 250», мотоцикл «Днепр», металл для дополнительной защиты экипажей танков, инструменты для ремонта и личные посылки бойцам.

Фото: пресс-служба Раменского городского округа



При посещении 433-го гвардейского мотострелкового полка волонтёры передали солдатам мотоцикл «Днепр», маскировочные сети, антидроновые костюмы «Леший» и многое другое. От воинов забрали в ремонт повреждённую моторизированную технику и генераторы, требующие замены.

Духовно-гуманитарный конвой Раменского благочиния благодарит за участие и отзывчивость всех неравнодушных людей, с помощью которых он продолжает выполнять свою гуманитарную миссию.