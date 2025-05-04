Школьницы из Домодедова стали призёрами конкурса детской казачьей песни

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Подмосковные школьницы стали призёрами Конкурса детской казачьей песни, посвящённого 80-летию Победы.
Организатором конкурса выступило ФГБУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции» при поддержке Минюста РФ, Следственного комитета РФ и Минпросвещения РФ.
София Новикова из Домодедова стала призёром конкурса, исполнив военную песню «Милосердие» на музыку Леонида Захлевного и слова Михаила Ясеня.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Также призовое место заняла её землячка Татьяна Бабкина, исполнившая песню «Край березовый» на стихи И. Резника и музыку А. Броневицкого.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В воскресенье, 4 мая, в зале Зарядье состоялась церемония награждения и гала концерт с участием победителей и призёров.
Конкурс детской казачьей песни начали проводить с 2022 года. Тогда в нём приняло участие 800 коллективов и исполнителей, а в 2024 году их число составило 1700.
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София Новикова из Домодедова стала призёром конкурса, исполнив военную песню «Милосердие» на музыку Леонида Захлевного и слова Михаила Ясеня.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Также призовое место заняла её землячка Татьяна Бабкина, исполнившая песню «Край березовый» на стихи И. Резника и музыку А. Броневицкого.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В воскресенье, 4 мая, в зале Зарядье состоялась церемония награждения и гала концерт с участием победителей и призёров.
Конкурс детской казачьей песни начали проводить с 2022 года. Тогда в нём приняло участие 800 коллективов и исполнителей, а в 2024 году их число составило 1700.
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Анастасия Чинкова