В Подмосковье состоялся форум «Грамотный собственник – фактор развития сферы ЖКХ»

«Экипаж ДПС остановил автомобиль для проверки документов. Внимание правоохранителей привлёк молодой человек, ехавший в машине в качестве пассажира: при проверке документов водителя он сильно нервничал и вёл себя подозрительно», — говорится в сообщении.