В Подмосковье состоялся форум «Грамотный собственник – фактор развития сферы ЖКХ»

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
В Подмосковье состоялся очередной форум «Грамотный собственник – фактор развития сферы ЖКХ».
Первый в этом году региональный форум с председателями советов многоквартирных домов объединил свыше 350 участников.
С приветственным словом к управдомам обратилась вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная.
Также министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев определил главную задачу на ближайшие два месяца – проведение инвентаризации всех объектов ЖКХ и формирование госпрограммы.
Кроме того, в рамках форума работали зоны, на которых специалисты отраслей ответили на интересующие участников вопросы. Всего гости получили более 50 консультаций.
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С приветственным словом к управдомам обратилась вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная.
Также министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев определил главную задачу на ближайшие два месяца – проведение инвентаризации всех объектов ЖКХ и формирование госпрограммы.
«Совместно с МФТИ разрабатываем систему, при которой приоритетность модернизации, будет определять искусственный интеллект. На сегодняшний день мы уже отсмотрели порядка 250 очистных сооружений, ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения, КНС, из них 81 включены в ГП. Еще 30 войдут после рассмотрения на научно-техническом совете. Эту работу завершим до 1 июня, после чего с планом мероприятий ознакомим наших председателей советов МКД», – подчеркнул Григорьев.В общей сложности для управдомов выступили восемь отраслевых спикеров – члены Правительства Московской области, Ассоциации председателей советов МКД, представители «Мособлгаза» и «Оператора информационных системы».
Кроме того, в рамках форума работали зоны, на которых специалисты отраслей ответили на интересующие участников вопросы. Всего гости получили более 50 консультаций.
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Анастасия Чинкова