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В Подмосковье состоялся форум «Грамотный собственник – фактор развития сферы ЖКХ»

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

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В Подмосковье состоялся очередной форум «Грамотный собственник – фактор развития сферы ЖКХ».
Первый в этом году региональный форум с председателями советов многоквартирных домов объединил свыше 350 участников.

С приветственным словом к управдомам обратилась вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная.

Также министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев определил главную задачу на ближайшие два месяца – проведение инвентаризации всех объектов ЖКХ и формирование госпрограммы.

«Совместно с МФТИ разрабатываем систему, при которой приоритетность модернизации, будет определять искусственный интеллект. На сегодняшний день мы уже отсмотрели порядка 250 очистных сооружений, ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения, КНС, из них 81 включены в ГП. Еще 30 войдут после рассмотрения на научно-техническом совете. Эту работу завершим до 1 июня, после чего с планом мероприятий ознакомим наших председателей советов МКД», – подчеркнул Григорьев.
В общей сложности для управдомов выступили восемь отраслевых спикеров – члены Правительства Московской области, Ассоциации председателей советов МКД, представители «Мособлгаза» и «Оператора информационных системы».

Кроме того, в рамках форума работали зоны, на которых специалисты отраслей ответили на интересующие участников вопросы. Всего гости получили более 50 консультаций.

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Алла Бобровник (фото: Telegram @vorobiev_live)

Праздник труда – отличный повод вспомнить тех, кто посвящает себя любимому делу, передавая мастерство из поколения в поколение. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале рассказал про трудовую династию региона.
В Мытищах живёт семья Бобровник (Кругликовых). Если собрать общий стаж членов династии, то они уже на протяжении 290 лет создают шедевры на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи.

Начало династии положили братья Алексей и Василий Кругликовы, которые прошли путь от живописцев до основателей фабрики. Сегодня их дело продолжает Алла Бобровник – художник в четвёртом поколении. С детства она наблюдала за работой близких и сама пробовала себя в живописи, поэтому выбор профессии был очевиден.

Алексей Кругликов (фото: Telegram @vorobiev_live)

Расписные шкатулки, выпускаемые Федоскинской фабрикой, являются визитной карточкой Подмосковья. На роспись одной шкатулки уходит от трёх месяцев до полугода. Мастера не делают черновиков, кропотливо выписывая мельчайшие детали на готовой форме. В работе используются сусальное золото и перламутр.

Фото: Telegram @vorobiev_live

«Спасибо семье Бобровник (Кругликовых) за сохранение уникального промысла. Желаю каждому найти своё дело и трудиться с удовольствием. С праздником!», – написал Андрей Воробьёв.
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Международная акция «Сад Памяти» пройдёт на лесных площадках Подмосковья 7 мая
30 апреля 2025, 18:57

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

7 мая жителей и гостей Подмосковья, желающих принять участие в акции «Сад Памяти», ждут на подготовленных лесных площадках. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Центральной площадкой в этом году станет Нестеровское участковое лесничество (GPS координаты 55.547233, 36.288120). Она расположена в Рузском муниципальном округе в 1,7 км от Можайского шоссе. Вблизи места проведения мероприятия организуют парковку для личного транспорта», – сказали в подмосковном Комлесхозе.
Принять участие в ежегодной акции по сохранению и восстановлению леса можно в одном из подмосковных лесничеств. Их полный список можно найти по ссылке.

Сбор участников – в 10:00, начало акции – в 11:00.

В ведомстве участников акции попросили одеться по погоде, а также взять с собой коллег, друзей и родных. Посадочный материал и инвентарь пообещали выдать на месте.

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#комлесхоз мо
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В Подмосковье рассказали, как вычисляют виновников природных пожаров
30 апреля 2025, 18:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Балашиха двое подростков подожгли сухую траву, и огонь перекинулся на лес. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Одного не учли юные пироманы: того, что они станут не звёздами соцсетей, а героями съёмки камерой видеонаблюдения. Теперь все материалы переданы в правоохранительные органы, где будут установлены их личности», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что такие камеры – лишь один из способов контроля за лесами.
«Поджигателей и любителей лесных шашлыков в неподходящих местах поджидают не только камеры-ловушки, но и патрули лесной охраны. Они прекрасно знают все излюбленные места нарушителей правил пожарной безопасности в лесах. А ещё подозрительные скопления людей вычисляют по сигналам мобильных телефонов. А опытные пилоты с высоты видят даже небольшой костёр», – рассказали в подмосковном Комлесхозе.
В ведомстве подчеркнули, что 99% природных пожаров происходит по вине человека, и напомнили, что наказание последует неотвратимо.
«За поджог, который привёл к лесному пожару, нарушителя ждёт административная и уголовная ответственность. Для физлиц предусмотрен штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно также лишение свободы на срок до 10 лет», – сказали в ведомстве.
Кроме того, виновник лесного пожара будет обязан возместить ущерб, причинённый огнём, и затраты на тушение. Что касается подростков, то если им уже исполнилось 16 лет, административная ответственность наступит неизбежно. Если этот возраст не достигнут, ущерб и затраты будут компенсировать родители.


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В Талдоме поймали закладчика наркотиков
30 апреля 2025, 17:53

Фото: istockphoto.com/Andrey Mikhaylov

«Экипаж ДПС остановил автомобиль для проверки документов. Внимание правоохранителей привлёк молодой человек, ехавший в машине в качестве пассажира: при проверке документов водителя он сильно нервничал и вёл себя подозрительно», — говорится в сообщении.
«Экипаж ДПС остановил автомобиль для проверки документов. Внимание правоохранителей привлёк молодой человек, ехавший в машине в качестве пассажира: при проверке документов водителя он сильно нервничал и вёл себя подозрительно», — говорится в сообщении.
В ходе личного досмотра полицейские изъяли из кармана куртки молодого человека свёрток из фольги с прессованным веществом. А в его рюкзаке обнаружилась упаковка зип-пакетов и электронные весы.

Экспертиза показал, что вещество в фольге — это гашиш, общий вес наркотика составил 100 граммов. Полиция установила, что молодой человек забирал из тайников-закладок наркотики по координатам, которые ему присылали кураторы, чтобы потом расфасовать «товар» и продавать на территории Дмитровского и Талдомского округов.

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Маршруты речной навигации запустят в Подмосковье 1 мая
30 апреля 2025, 17:52

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области стартует пассажирская речная навигация – с 1 мая начнут работать речные маршруты в Лыткарине, Коломне и Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В Коломне от причала «Бочманово» до причала «Притыка"» в выходные и праздничные дни будет курсировать теплоход «Москва». Протяженность маршрута – 24 км, время в пути – 1 час 40 минут. Маршрут будет работать до 28 сентября.

В Лыткарине перевозить пассажиров будет катер «Стриж» от причала «Лыткарино» до причала «Андреевское». Судно проходит маршрут протяжённостью 800 м. менее чем за 10 минут. Он будет функционировать до 20 ноября.

От причала «Серпухов» до причала «Сады» начнёт курсировать теплоход «Зуша». Длина маршрута составит 4 км, время в пути – 40 минут. Теплоход станет совершать шесть рейсов ежедневно, кроме понедельника. Его работа продлится до 30 сентября.

Как напомнили в министерстве, оплатить проезд на водных маршрутах можно наличными деньгами, а также банковскими картами и транспортными картами «Стрелка».

По данным подмосковного Минтранса, в прошлом году речными маршрутами воспользовались более 40 тыс. раз. Это на 26% больше по сравнению с 2023 годом.

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