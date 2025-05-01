Губернатор Воробьёв в честь 1 мая рассказал о трудовой династии из Подмосковья

Алла Бобровник (фото: Telegram @vorobiev_live)
Праздник труда – отличный повод вспомнить тех, кто посвящает себя любимому делу, передавая мастерство из поколения в поколение. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале рассказал про трудовую династию региона.
В Мытищах живёт семья Бобровник (Кругликовых). Если собрать общий стаж членов династии, то они уже на протяжении 290 лет создают шедевры на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи.
Начало династии положили братья Алексей и Василий Кругликовы, которые прошли путь от живописцев до основателей фабрики. Сегодня их дело продолжает Алла Бобровник – художник в четвёртом поколении. С детства она наблюдала за работой близких и сама пробовала себя в живописи, поэтому выбор профессии был очевиден.
Алексей Кругликов (фото: Telegram @vorobiev_live)
Расписные шкатулки, выпускаемые Федоскинской фабрикой, являются визитной карточкой Подмосковья. На роспись одной шкатулки уходит от трёх месяцев до полугода. Мастера не делают черновиков, кропотливо выписывая мельчайшие детали на готовой форме. В работе используются сусальное золото и перламутр.
Фото: Telegram @vorobiev_live
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Начало династии положили братья Алексей и Василий Кругликовы, которые прошли путь от живописцев до основателей фабрики. Сегодня их дело продолжает Алла Бобровник – художник в четвёртом поколении. С детства она наблюдала за работой близких и сама пробовала себя в живописи, поэтому выбор профессии был очевиден.
Алексей Кругликов (фото: Telegram @vorobiev_live)
Расписные шкатулки, выпускаемые Федоскинской фабрикой, являются визитной карточкой Подмосковья. На роспись одной шкатулки уходит от трёх месяцев до полугода. Мастера не делают черновиков, кропотливо выписывая мельчайшие детали на готовой форме. В работе используются сусальное золото и перламутр.
Фото: Telegram @vorobiev_live
«Спасибо семье Бобровник (Кругликовых) за сохранение уникального промысла. Желаю каждому найти своё дело и трудиться с удовольствием. С праздником!», – написал Андрей Воробьёв.Читайте также:
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Анастасия Чинкова