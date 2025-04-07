Штрафы за перевозку и сброс стройотходов в Подмосковье превысили 5 млн рублей

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Свыше 5 миллионов рублей составила общая сумма штрафов за нелегальную перевозку и сброс строительных отходов в Московской области за первые три месяца 2025 года, нарушения были выявлены при помощи камер фотофиксации, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«С января по март в Подмосковье за транспортировку строительных отходов без оформления электронного талона было оформлено 193 штрафа на общую сумму 4 миллиона 265 тысяч, а за незаконный сброс строительного мусора, установленный камерами фотофиксации, было назначено 30 штрафов на общую сумму 1 миллион 860 тысяч», — говорится в сообщении.Кроме того, в первом квартале текущего года было проведено восемь рейдов против сброса стройотходов в шести округах Подмосковья — Мытищах, Химках, Пушкинском, Истре, Люберцах и Раменском. Участники рейдов проверили 220 самосвалов и предотвратили сброс 428 кубометров строительного мусора.
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Лев Каштанов