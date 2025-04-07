Штрафы за перевозку и сброс стройотходов в Подмосковье превысили 5 млн рублей

Свыше 5 миллионов рублей составила общая сумма штрафов за нелегальную перевозку и сброс строительных отходов в Московской области за первые три месяца 2025 года, нарушения были выявлены при помощи камер фотофиксации, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.