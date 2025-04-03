В Подмосковье обещали наказать любителей пикников с кострами в сезон пожаров

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
Стартовавший в Подмосковье с приходом тепла сезон пикников может легко перейти в сезон пожаров, если не соблюдать правил. Об этом предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там напомнили, что 20 марта в регионе начался пожароопасный период.
«Подумайте, прежде чем разводить в лесу костёр или разжигать мангал. Сможете контролировать огонь? Не станет ли он причиной пожара?», – задали вопросы в подмосковном Комлесхозе.Как напомнили в ведомстве, за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. Физическим лицам грозят штрафы до 60 тыс. рублей; должностным – до 110 тыс. рублей; юрлицам – до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок до 10 лет.
В случае обнаружения возгорания нужно немедленно сообщить об этом на горячую линию лесной охраны по телефону 8 (800)100-94-00 или по единому номеру 112.
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Лора Луганская