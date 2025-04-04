В Подмосковье камеры за неделю 98 раз выявили незаконную перевозку стройотходов

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Сумма штрафов за незаконную перевозку строительных отходов в Московской области за неделю превысила 7 млн. рублей. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В регионе продолжается борьба с серыми возчиками отходов строительства, сноса и грунтов. За неделю камеры зафиксировали 98 случаев незаконной перевозки крупногабаритного мусора. Больше всего нарушений выявлено в таких городских округах, как Талдомский, Подольск и Электросталь. Система видеонаблюдения работает круглосуточно. Нарушения фиксируют днём и ночью», – рассказали в Минчистоты.В министерстве напомнили, что штрафы за незаконную перевозку отходов могут достигать 250 тыс. рублей. Поэтому проще и дешевле получить талон для перевозки отходов, чем платить их. Оформить разрешение можно на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская