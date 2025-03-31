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Систему теплоснабжения Шатуры начали готовить к отопительному сезону

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Представители подмосковного Минэнерго начали объезды муниципалитетов в рамках подготовки системы теплоснабжения к предстоящей зиме. Состояние котельных муниципального округа Шатура оценил замминистра энергетики Московской области Аркадий Собенников, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Теплоснабжающие организации должны предоставить планы подготовки к зиме до 15 апреля.

Котельная в Шатурторфе в этом году отметила 60-летний юбилей. Она продолжает обслуживать несколько десятков многоквартирных домов. Однако вскоре на её месте появится новая современная блочно-модульная котельная.
«Сейчас Мособлгаз ведёт проектно-изыскательские работы. Когда проект пройдёт государственную экспертизу, специалисты приступят к строительно-монтажным работам. Их предварительный срок – 2026 год», – сказал Собенников.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

По заявке администрации округа в Министерстве энергетики рассмотрят вопрос о капремонте или реконструкции котельной в деревне Левошево.
«Там необходимо уйти от пара, демонтировать котлы и уменьшить мощность котельной, так как существует профицит тепловой энергии», – отметил замминистра.
Помимо этого, Собенников осмотрел котельную в Новом тупике. Она обслуживает корпуса Шатурского энергетического техникума и единственную жилую пятиэтажку.
«После передачи объекта в муниципальную собственность мы также будем рассматривать на заседании штаба его включение в программу капремонта. Эту котельную можно сделать полностью автоматизированной, без персонала», – прокомментировал Собенников.
Как напомнили в администрации, сейчас в округе идёт строительство блочно-модульных котельных. Новые объекты теплоснабжения появятся в Радовицком, Мишеронском и Бакшееве.

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В Подмосковье задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве с иномарками
В Подмосковье задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве с машинами
31 марта 2025, 12:57

Фото: iStock / Andrii Zorii

В Подмосковье задержали троих подозреваемых в многомиллионном мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, сотрудники ведомства работали вместе с муниципальными коллегами.
«Жительница Электростали попросила знакомого помочь купить в Китае 16 автомобилей и перегнать их в Московскую область. После получения предоплаты в 65 млн рублей мужчина и двое его товарищей перестали выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию. В результате подмосковные полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали всех троих подозреваемых по местам их проживания в Ногинске и Электростали», – рассказали в пресс-службе.
В ходе обысков у задержанных изъяли смартфоны, банковские карты, ключи от иномарок и два автомобиля. Сейчас проводится проверка законности приобретения этих транспортных средств.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в крупном размере». Фигуранты заключены под стражу. Правоохранители устанавливают все эпизоды их противоправной деятельности.


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Третьеклассникам красногорской школы рассказали о работе водопровода
31 марта 2025, 12:32

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Сотрудники АО «Водоканал» провели для учеников третьего класса красногорской школы № 17 экскурсию, посвящённую работе системы водоснабжения. Она была организована в формате урока об окружающем мире, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«Водоканал обслуживает 111 скважин, а также более 500 км водопроводных и канализационных сетей. Детям наглядно продемонстрировали весь путь, который проходит вода от источника до их дома. Им максимально подробно и понятно рассказали, как вода добывается, очищается и путешествует по трубопроводам», – отметили в пресс-службе.
Школьники также заинтересовались канализацией. Специалисты заверили, что и сточные воды проходят очистку. На водоканале все автоматизировано. На больших экранах можно видеть, как работают каждая скважина и каждый насос.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Как отметили организаторы экскурсии, одной из главных целей было развеять мифы о происхождении воды. Как оказалось, многие дети считают, что вода поступает прямо из реки или моря.

В ведомстве добавили, что интерактивный урок об окружающем мире произвёл на третьеклассников неизгладимое впечатление. Он оказался намного эффективнее, чем теоретические занятия.

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Подмосковные спасатели достали собаку из пятиметрового колодца
31 марта 2025, 11:47

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса извлекли из колодца провалившуюся туда собаку. Инцидент произошёл в посёлке Успенский муниципального округа Серебряные Пруды, сообщили в пресс-службе ведомства.
На телефон 112 поступил звонок от сотрудников газовой службы. Они услышали жалобный вой из сооружения, расположенного возле их места работы. Заглянув внутрь, газовщики обнаружили на дне пятиметрового колодца собаку. Самостоятельно достать животное они не смогли и обратились к спасателям.
«Прибыв на место, работники 207-й пожарно-спасательной части определили, что пёс настроен дружелюбно, и приступили к спасательной операции. Спустившись в сооружение и обвязав хвостатого пленника верёвкой, они вытащили бедолагу на поверхность и убедились, что с животным всё в порядке», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Там добавили, что, оказавшись на свободе, собака благодарно вильнула хвостом и поспешила удалиться.

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Медучреждения Подмосковья за год получат 85 единиц оборудования для физиотерапии
31 марта 2025, 11:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В поликлиники и больницы Московской области в этом году поступит 85 единиц оборудования для физиотерапии. Такими планами поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Физиотерапия играет важную роль в восстановлении пациентов после заболеваний и травм. В медучреждения поступят современные фототерапевтические облучатели, гальванизаторы, аппараты для контактной диатермии, светотерапии и другая медицинская техника.
«В этом году оснастим медицинские учреждения региона 85 единицами оборудования для физиотерапии более чем на 83 млн рублей. Новое оборудование позволит применять современные методики лечения и реабилитации, сделает физиотерапевтическую помощь для жителей области доступнее и качественнее», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
Как рассказали в ведомстве, медборудование закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

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Юные подольские спортсмены выиграли восемь медалей этапа Лиги дзюдо
31 марта 2025, 11:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Юные представители Подольска завоевали золотую, серебряную и шесть бронзовых медалей третьего этапа Подольской лиги дзюдо. Соревнования прошли в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» в микрорайоне Климовск, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Турнир посвятили памяти 273-й Стрелковой дивизии. В нём приняли участие 228 юношей 2011-2012 и 2013-2014 годов рождения из Подольска, Москвы, Московской, Тульской, Калужской и Рязанской областей.
«Среди подольских дзюдоистов 2013-2014 года рождения первое место занял Егор Морозов в весовой категории 42 кг. Второе место – у Семёна Вовненко в весе 55 кг. Бронзу в различных категориях взяли Роман Щекланов, Борис Мамазияев, Егор Салихов, Николай Торопов, Андрей Подколозин и Александр Бороднянский», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Как рассказали в администрации, Подольская лига дзюдо занимается патриотическим воспитанием молодёжи и увековечиванием памятных дат Великой Отечественной войны. Она состоит из четырех этапов, каждый из которых посвящён знаменательному событию жизни Подольска во время войны.

Первый этап прошёл 10 ноября 2024 года. Турнир, посвятили подвигу Подольских курсантов. Второй провели 15 декабря и приурочили к годовщине Битвы под Москвой. Четвёртый этап состоится 17 мая этого года и будет посвящён Дню Победы.

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