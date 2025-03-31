Систему теплоснабжения Шатуры начали готовить к отопительному сезону

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Представители подмосковного Минэнерго начали объезды муниципалитетов в рамках подготовки системы теплоснабжения к предстоящей зиме. Состояние котельных муниципального округа Шатура оценил замминистра энергетики Московской области Аркадий Собенников, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Теплоснабжающие организации должны предоставить планы подготовки к зиме до 15 апреля.
Котельная в Шатурторфе в этом году отметила 60-летний юбилей. Она продолжает обслуживать несколько десятков многоквартирных домов. Однако вскоре на её месте появится новая современная блочно-модульная котельная.
По заявке администрации округа в Министерстве энергетики рассмотрят вопрос о капремонте или реконструкции котельной в деревне Левошево.
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Котельная в Шатурторфе в этом году отметила 60-летний юбилей. Она продолжает обслуживать несколько десятков многоквартирных домов. Однако вскоре на её месте появится новая современная блочно-модульная котельная.
«Сейчас Мособлгаз ведёт проектно-изыскательские работы. Когда проект пройдёт государственную экспертизу, специалисты приступят к строительно-монтажным работам. Их предварительный срок – 2026 год», – сказал Собенников.Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
По заявке администрации округа в Министерстве энергетики рассмотрят вопрос о капремонте или реконструкции котельной в деревне Левошево.
«Там необходимо уйти от пара, демонтировать котлы и уменьшить мощность котельной, так как существует профицит тепловой энергии», – отметил замминистра.Помимо этого, Собенников осмотрел котельную в Новом тупике. Она обслуживает корпуса Шатурского энергетического техникума и единственную жилую пятиэтажку.
«После передачи объекта в муниципальную собственность мы также будем рассматривать на заседании штаба его включение в программу капремонта. Эту котельную можно сделать полностью автоматизированной, без персонала», – прокомментировал Собенников.Как напомнили в администрации, сейчас в округе идёт строительство блочно-модульных котельных. Новые объекты теплоснабжения появятся в Радовицком, Мишеронском и Бакшееве.
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Лора Луганская