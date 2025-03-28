Жители Шатуры приглашаются к участию в общегородском субботнике

Видео: пресс-служба администрации г.о. Шатура
В населенных пунктах Шатуры активно приводят в порядок дворы, общественные пространства, детские и спортивные площадки. Бригады Службы дорожного хозяйства и благоустройства очищают территорию от сухой листвы, собирают мусор и проводят обрезку деревьев, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«При наступлении положительных ночных температур начинаем окраску малых архитектурных форм. Впереди у нас планируется несколько субботников, которые будут проводиться на территории округа. Основной локацией в Шатуре станет парк им. Гагарина», — сообщил директор МКУ «Служба дорожного хозяйства и благоустройства м. о. Шатура» Вячеслав Федотов.
29 марта жители смогут присоединиться к работам и помочь в уборке города.
Еще одной важной точкой, где в ближайшие выходные начнется уборка после зимы, станет пляж на озере Юбилейном в Рошале. Все желающие могут принять участие в субботнике. Приносить с собой ничего не требуется — инвентарь, перчатки и мешки для мусора предоставят на месте.
В апреле уборочные работы будут проводиться каждую субботу.
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