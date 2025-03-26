Около ста шатурян собрали творческие мастер-классы фестиваля «АртФормат»

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
В доме культуры им. А.А. Косякова в Рошале провели фестиваль «АртФормат». Мероприятие приурочили ко Дню работника культуры, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Шатура.
Для жителей округа организовали мастер-классы. В творческой лаборатории «Искусство говорить» можно было пополнить словарный запас, на арт-пленэре – раскрыть в себе художника.
Диджей пустил всех желающих за пульт и научил миксовать треки. А тех, кто решил подвигаться, ждали в танцевальном зале на мастер-класс по хип-хопу. Кроме того, можно было посетить будку гласности – аналог советской телепрограммы.
Читайте также:
В Шатуре стартовала подготовка к весенней посевной кампании
В шатурском парке имени Гагарина поселились новые обитатели
В Шатуре провели тактические учения по тушению природных пожаров
«Возможно, кто-то скрывает таланты, стесняется. Это именно то мероприятие, где они смогут раскрыть свои способности и, может быть, задуматься о том, чтобы заняться тем или иным делом профессионально», – сказал директор Комплексного молодёжного центра муниципального округа Шатура Александр Гуреев.Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Диджей пустил всех желающих за пульт и научил миксовать треки. А тех, кто решил подвигаться, ждали в танцевальном зале на мастер-класс по хип-хопу. Кроме того, можно было посетить будку гласности – аналог советской телепрограммы.
«Мы предлагали жителям высказать на камеру какие-то свои предложения, задать вопросы. Эти вопросы задавали чиновникам и сильным мира сего абсолютно разного уровня. В итоге передача получалась очень интересной. И мы решили повторить этот медийный ход», – рассказала о проекте специалист по работе с молодёжью Юлия Воробьёва.В творческих мастер-классах приняли участие около сотни жителей округа.
Читайте также:
В Шатуре стартовала подготовка к весенней посевной кампании
В шатурском парке имени Гагарина поселились новые обитатели
В Шатуре провели тактические учения по тушению природных пожаров
Лора Луганская