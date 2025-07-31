Сотрудники МЧС спасли трёх жильцов горящей в Балашихе пятиэтажки
Видео: пресс-служба МЧС РФ
Огнеборцы МЧС России спасли двух жильцов пятиэтажки, горящей в Балашихе. Позже огнеборцы вынесли на руках с четвёртого этажа маломобильную женщину, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
«Эвакуированы 90 человек, в числе которых – 10 детей. Для них в ближайшей школе развёрнут пункт временного размещения. На месте работают 90 специалистов и 28 единиц техники», – уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что 31 июля в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на ул. Флёрова в Балашихе произошёл пожар. Его площадь составила 400 кв. м. Впоследствии возгорание перешло на кровлю дома.
В ходе тушения было обнаружено тело мужчины. По факту его гибели возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Следователи установят причины и обстоятельства, которые привели к возгоранию. После локализации огня планируется провести осмотр и назначить комплекс экспертиз.
Соблюдение прав жителей, установление причин и обстоятельств возгорания контролирует Балашихинская городская прокуратура.