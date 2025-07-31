В Балашихе возбудили уголовное дело после гибели жильца при пожаре в пятиэтажке

31 июля 2025, 17:06

оригинал Фото: пресс-служба прокуратуры МО

В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате пожара в многоквартирном доме. Его будут расследовать по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.







«По данным следствия, 31 июля в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на ул. Флёрова в Балашихе произошел пожар. В ходе тушения было обнаружено тело мужчины. Впоследствии возгорание перешло на кровлю дома. Жители были эвакуированы экстренными службами», – рассказали в управлении.