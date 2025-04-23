Сотрудники подмосковных лабораторий с начала года исследовали более 42 тыс. проб воды

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Коммунальные системы Подмосковья с начала года отобрали более 42 тыс. проб воды. Об этом 23 апреля, в Международный день лабораторий, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Специалисты лабораторий проводят тысячи исследований, контролируя воду и стоки на всех этапах. Порядка 34 тыс. из проведённых 42 тыс. исследований связаны с питьевой водой, свыше 8 тыс. – со сточными водами.
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«На базе водоканалов проводятся химические, бактериологические и органолептические анализы. Поступающая жителям вода проверяется на соответствие нормативным требованиям – на предмет содержания хлора, солей, железа, на запах, цвет и даже вкус», – рассказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.В лабораториях Коммунальных систем Московской области, подведомственных МинЖКХ региона, ежедневно трудятся 70 квалифицированных сотрудников. Для отбора проб они регулярно выезжают на водозаборные узлы, насосные станции, очистные сооружения и другие объекты.
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Лора Луганская