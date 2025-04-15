В Подмосковье с начала года обновили более 100 фасадов многоквартирных домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Фасады более 100 многоквартирных домов обновили в Московской области с начала текущего года в рамках выполнения региональной программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Всего с начала 2025 года в Московской области сделали капитальный ремонт фасадов 104 многоквартирных домов. Самый большой объём работ выполнили в округе Балашиха, где отремонтировали 58 фасадов. На втором месте по этому показателю округ Красногорск в 11 отремонтированными фасадами, а замыкает топ-3 Солнечногорск, где привели в порядок фасады девяти домов», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта были заменены облицовочные материалы фасадов, утеплены стены и обновлены водоотводящие конструкции. Рабочие также восстановили архитектурную привлекательность домов.
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