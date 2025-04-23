Для студентов провели экскурсию по Подольским очистным сооружениям

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Подольские очистные сооружения посетили с экскурсией третьекурсники Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (МГСУ), обучающиеся на направлении «Водоснабжение и водоотведение», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Студенты осмотрели этапы биологической очистки воды, включая использование бактерий и аэрацию, а также доочистку с помощью фильтров и ультрафиолетового обеззараживания. В завершении экскурсии ребятам показали, как осадок перерабатывается в компост, что является ярким примером экологичного подхода», — говорится в сообщении.В рамках мероприятия студенты смогли задать сотрудникам водоканала все интересующие их вопросы.
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