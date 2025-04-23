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Для студентов провели экскурсию по Подольским очистным сооружениям

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

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Подольские очистные сооружения посетили с экскурсией третьекурсники Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (МГСУ), обучающиеся на направлении «Водоснабжение и водоотведение», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Студенты осмотрели этапы биологической очистки воды, включая использование бактерий и аэрацию, а также доочистку с помощью фильтров и ультрафиолетового обеззараживания. В завершении экскурсии ребятам показали, как осадок перерабатывается в компост, что является ярким примером экологичного подхода», — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия студенты смогли задать сотрудникам водоканала все интересующие их вопросы.

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Подмосковье присоединится к Всероссийскому конкурсу «Весна Победы»
23 апреля 2025, 14:31

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Подмосковье начали принимать заявки на Всероссийский конкурс «Весна Победы». На нём будут выбирать лучшее оформление витрин и входных групп, посвящённых празднованию 80-летия Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Цель конкурса – создать уникальную атмосферу Победы в городах России, увековечить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Он проводится в два этапа – региональный и федеральный. В Подмосковье региональный этап конкурса проводят с 22 апреля по 15 мая», – пояснили в ведомстве.
Положение о региональном этапе конкурса, форму заявки и согласие на обработку персональных данных можно найти на сайте Министерства культуры и туризма региона. Заявки на участие принимаются на электронную почту SmirnovaIulAle@mosreg.ru с указанием ссылки на конкурсные материалы, размещённые в электронной поисковой системе.

Итоги регионального этапа конкурса подведут до 28 мая. Информация о победителях появится на сайте министерства.

Положение о федеральном этапе конкурса, описание номинаций и требования к заявкам участников размещены на сайте конкурса. При оформлении витрин или входных групп рекомендовано использование официального брендбука.

Победителей федерального этапа объявят 12 июня.

Конкурс «Весна Победы» проводят Минстрой России совместно с Ассоциацией развития территорий при поддержке администрации президента и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

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#подмосковье
#московская область
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#минкульттуризма мо
#день победы
#9 мая
#великая отечественная война
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Спортсмены из Подмосковья завоевали 13 медалей на Кубке России по джиу-джитсу
23 апреля 2025, 14:29

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на Кубке Росси по джиу-джитсу среди мужчин и женщин 2007 года рождения, такой результат вывел сборную региона на третье место в общекомандном зачёте, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта по итогам соревнований в дисциплине «борьба лёжа» поднялись подмосковные спортсмены Александр Макаров, выступавший в весовой категории 56 кг, Влада Бояхичева (весовая категория 70 ), Радомира Останина (весовая категория 57 кг) и Анастасия Александрова (весовая категория 48 кг), а также Александр Шерстобитов и Дмитрий Варварин в категории «ката-парное», — говорится в сообщении.
Серебряные медали завоевали в «борьбе лёжа» Вероника Карахонова, Мария Раджабова и Георгий Кобин, а в «ката-парное» — дуэт Виктории Будариной и Виктора Черногора.

Бронзу в копилку сборной Подмосковья принесли Ксения Бушкова, Влада Бояхичева, Евгений Парахин и Алексей Мосалов.

Соревнования проводились в Рязани с 17 по 19 апреля, в них приняли участие около 250 спортсменов из 29 российских регионов.

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#подмосковье
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Воробьёв поручил подготовиться к празднованию 9 Мая в каждом городе Подмосковья
23 апреля 2025, 13:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подготовиться к празднованию Дня Победы нужно в каждом подмосковном городе, так как это важная дата для всех поколений не только в России, но и в мире. Об этом завил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он отметил, что приезд иностранных гостей подтверждает это.
«Вы знаете, что к нам в страну приезжают дорогие и уважаемые гости, что ещё раз подчеркивает величие и роль наших предков, дедов и прадедов в победе над фашизмом», – сказал Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.
Губернатор добавил, что акция «Бессмертный» полк в этом году пройдёт в Подмосковье в онлайн-формате. Он пояснил, что мероприятие памяти участников Великой Отечественной войны приобретает новую форму. ​
«Мы будем информировать и приглашать всех, у кого есть желание поучаствовать в этом очень важном и уже традиционном мероприятии», – сказал глава региона.
Он отметил, что выбор в пользу онлайн-шествия объясняется востребованностью акции и способностью объединить миллионы людей. Воробьёв выразил надежду на то, что в школах будет проведена работа по информированию о мероприятии.

Особое внимание губернатор поручил уделить безопасности мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#день победы
#праздники
#безопасность
#9 мая
#бессмертный полк
#акция
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Власти Павловского Посада обсудили с жителями содержание домов и ремонт дорог
23 апреля 2025, 13:41

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Пеший обход центральных улиц Павловского Посада совершил первый замглавы округа Филипп Ефанов, в ходе него он пообщался с жителями на такие актуальные темы, как содержание многоквартирных домов, территорий общего пользования, а также ремонт автомобильных дорог, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«С вопросом о ремонте дороги обратились жители улицы Гоголя. Ямочный ремонт здесь будет проведён в текущем году, а капитальный ремонт включим в план на 2026 год. Жители также указали на просадку канализационного колодца. Коммунальщики устранят нарушение в срок до 25 апреля», — сказал Филипп Ефанов.
В рамках обхода он также посетил до №1 на 1-й Пушкинской улице, жительница которого жаловалась на конденсат на стенах. Для исправления этой ситуации управляющая компания провела герметизацию межпанельных швов.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Жители также пожаловались на проблему с водоотведением во дворе дома и отсутствие детской площадки.

«Техническое решение по вопросу водоотведения проработаем со специалистами, а установку детской площадки включим в адресную программу следующего года», — заверил жильцов Филипп Ефанов.
В администрации округа напомнили, что задать вопросы главе жители могут по телефону горячей линии: 2-99-03.

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Пасхальный крестный ход прошёл по центральным улицам Павловского Посада.

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#павловский посад
#коммунальные службы
#ремонт
#ремонт дорог
#мкд
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В Подмосковье на акции «Сад памяти» высадят 66,3 тыс. деревьев и кустарников
23 апреля 2025, 13:25

Фото: пресс-служба Мособллеса

Московская область примет активное участие в федеральной акции «Сад памяти», которая проходит по всей стране. За время акции в регионе будет высажено более 66 тыс. деревьев, кустарников и саженцев, сообщил зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«С 15 апреля по 30 мая высадим более 66,3 тыс. деревьев, кустарников и саженцев. Определено 68 центральных площадок. 68 иных площадок – это и дворы, и памятники, и социальные объекты, а также 14 лесных территорий. Готовятся инвентарь и посадочный материал. Акция пройдёт на достойном уровне. К участию в высадках мы рекомендуем приглашать ветеранов и их семьи, военнослужащих и школьников», – сказал Хайкин на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с руководящим составом областного правительства, главами городских муниципальных округов.
Зампред также сообщил, что во всех округах Подмосковья запланировано провести более 7,2 тыс. мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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