Сотрудники подмосковного МЧС наградили студентов МГУ за спасение четверых детей

06 апреля 2026, 15:22

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по МО

В Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова состоялось чествование студентов третьего курса геологического факультета Александра Орлова, Антона Пищулина и Егора Удовкина. В критической ситуации они спасли четверых детей, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.





Орлова наградили медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах», а Пищулин и Удовкин получили Почётные грамоты ведомства.



В июне прошлого года ребята проходили практику на Звенигородской биостанции МГУ имени С.Н. Скадовского. Внезапно у реки раздались детские крики. Как вспоминает Александр Орлов, приглядевшись, он заметил, что один из купавшихся мальчиков не поднимает голову из воды.

«Не теряя ни секунды, Александр бросился в реку. Ему пригодилась отличная подготовка в водных видах спорта, которыми будущий геолог занимался ранее. Он быстро добрался до тонущих мальчиков, вытащил двоих на отмель и вернулся за оставшимися. Подоспевшие сокурсники помогли детям выбраться из воды», – рассказали в ведомстве.

«Такие поступки не совершаются по приказу. Они идут от сердца, от внутреннего стержня, от воспитания и нравственных ориентиров. В системе МЧС России есть чёткое понимание: спасатель – это не только профессия, а ещё и состояние души. И сегодня мы видим, что среди студентов МГУ есть люди, которые уже обладают этим качеством», – сказала на торжественной церемонии врио заместителя начальника Главного МЧС России по Московской области Екатерина Горькаева.