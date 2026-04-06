Сотрудники подмосковного МЧС наградили студентов МГУ за спасение четверых детей
В Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова состоялось чествование студентов третьего курса геологического факультета Александра Орлова, Антона Пищулина и Егора Удовкина. В критической ситуации они спасли четверых детей, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
Орлова наградили медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах», а Пищулин и Удовкин получили Почётные грамоты ведомства.
В июне прошлого года ребята проходили практику на Звенигородской биостанции МГУ имени С.Н. Скадовского. Внезапно у реки раздались детские крики. Как вспоминает Александр Орлов, приглядевшись, он заметил, что один из купавшихся мальчиков не поднимает голову из воды.
«Не теряя ни секунды, Александр бросился в реку. Ему пригодилась отличная подготовка в водных видах спорта, которыми будущий геолог занимался ранее. Он быстро добрался до тонущих мальчиков, вытащил двоих на отмель и вернулся за оставшимися. Подоспевшие сокурсники помогли детям выбраться из воды», – рассказали в ведомстве.
На берегу трое мальчиков быстро пришли в себя. Четвёртый, наглотавшийся воды, какое-то время восстанавливал дыхание. Медицинская помощь никому не потребовалась – все дети были в сознании и дышали самостоятельно
«Такие поступки не совершаются по приказу. Они идут от сердца, от внутреннего стержня, от воспитания и нравственных ориентиров. В системе МЧС России есть чёткое понимание: спасатель – это не только профессия, а ещё и состояние души. И сегодня мы видим, что среди студентов МГУ есть люди, которые уже обладают этим качеством», – сказала на торжественной церемонии врио заместителя начальника Главного МЧС России по Московской области Екатерина Горькаева.Вместе с ней награды героям вручил главный государственный инспектор по маломерным судам Московской области Рашид Мусаев.