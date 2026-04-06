МЧС отстояло от огня часть помещений торгового центра «Гиант» в Калининграде
Пожарные спасли кинозалы, детские игровые комнаты и несколько магазинов в калининградском торговом центре «Гиант». Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Калининградской области Роман Емельянов, пишет ТАСС.
Специалисты также защитили от пламени соседний мебельный торговый комплекс. Огонь охватил здание «Гианта», но спасатели смогли локализовать возгорание и не допустить его распространения на ключевые объекты внутри.
Ранее стало известно, что пожар в пятиэтажном жилом доме в Хабаровске унес жизнь одного человека, еще пятеро пострадали.
До этого трехэтажный жилой дом обрушился на улице Газопроводной в Махачкале. Из-за непогоды 139 населенных пунктов Дагестана остались без электричества. Кроме того, более 50 сел Чародинского района лишились транспортного сообщения из-за камнепада.
