МЧС: В Петербурге после пожара в жилом доме госпитализировали троих детей
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме пострадали трое детей, их госпитализировали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на городское ГУМЧС.
Согласно материалу, возгорание произошло в Красносельском районе на Петергофском шоссе. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров в трёхкомнатной квартире.
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в 21:05 по московскому времени. К тушению привлекались 15 человек личного состава МЧС, при этом спасатели задействовали три единицы техники.
