Современный ангиограф поднимет качество медицины в Пушкинском на новый уровень

16 февраля 2026, 14:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с главврачом Владимиром Мануйловым посетил стационар №2 в Ивантеевке, где завершают подготовку к установке ангиографа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Ангиограф – современное медицинское оборудование для рентгенологического исследования сосудов и полостей сердца. Его появление в медучреждении значительно повысит качество оказания медицинской помощи в округе.



Ремонт помещения под размещение ангиографа практически завершён. Оставшиеся работы проведут после его монтажа.



Красноцветов поблагодарил за поддержку губернатора Андрея Воробьёва и правительство Московской области.

«Одно из приоритетных направлений нашей деятельности – система здравоохранения. Сегодня мы реализуем множество мероприятий, чтобы повысить качество услуг. Продолжаются капремонты поликлиник в городах Пушкино и Ивантеевка, хирургического корпуса Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова. Всё это даст значительный толчок для повышения уровня медицинских услуг. Сегодня по поручению губернатора в городском округе появится ангиограф», – отметил Красноцветов.