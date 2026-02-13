Для ветеранов СВО провели экскурсию на племенной завод в Пушкинском

13 февраля 2026, 22:33

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.

Для членов Ассоциации ветеранов спецоперации городского округа Пушкинский и их семей организовали экскурсию на племзавод АО «Зеленоградское». Мероприятие проходило при поддержке главы округа Максима Красноцветова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Программа промышленного туризма позволяет посетить действующие предприятия и больше узнать о процессе производства. Участники экскурсии ознакомились с работой современной фермы.

«Администрация уделяет сельскому хозяйству особое внимание, благодаря чему племзавод развивается. Сейчас на предприятии – 2800 голов скота. Ежедневно коровы дают до 42 000 килограммов молока. Только на одной ферме работают 60 человек», – отметили в пресс-службе.