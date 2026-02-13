Поликлинику № 1 в подмосковном Пушкино капитально обновляют
В Пушкино продолжают капремонт поликлиники № 1 Пушкинской больницы имени профессора В.Н. Розанова на улице 50-летия Комсомола, 45. Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Сейчас на объекте работают более 100 специалистов. Бригады выполняют общестроительные и отделочные работы, монтируют инженерные и слаботочные системы.
Строители обновят фасад и входную группу, заменят кровлю и все инженерные сети, приведут в порядок внутренние помещения. В здании установят новые окна, двери и сантехническое оборудование, а еще разместят современную мебель и медицинскую технику.
На прилегающей территории проведут благоустройство, чтобы сделать пространство удобным для пациентов и сотрудников. Полностью завершить капитальный ремонт поликлиники планируют до конца 2026 года.
Читайте также: