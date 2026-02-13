Поликлинику № 1 в подмосковном Пушкино капитально обновляют

13 февраля 2026, 14:32

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Пушкино продолжают капремонт поликлиники № 1 Пушкинской больницы имени профессора В.Н. Розанова на улице 50-летия Комсомола, 45. Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.