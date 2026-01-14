Спортивные мероприятия в Подмосковье в праздники собрали более 150 000 человек

14 января 2026, 15:22

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Московской области в период новогодних и рождественских праздников прошло свыше 500 спортивно-массовых мероприятий. Их проводили в рамках традиционной «Декады спорта и здоровья», сообщили в пресс-службе Минспорта региона.