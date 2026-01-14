Спортивные мероприятия в Подмосковье в праздники собрали более 150 000 человек
В Московской области в период новогодних и рождественских праздников прошло свыше 500 спортивно-массовых мероприятий. Их проводили в рамках традиционной «Декады спорта и здоровья», сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Спортивные события состоялись во всех муниципальных образованиях Подмосковья. Их посетили более 150 000 участников и зрителей.
Старт «Декаде спорта и здоровья» дала предновогодняя Манжосовская лыжная гонка, которая в этом году в 56-й раз прошла 31 декабря. На трассе Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной собрались более 3000 человек.
Новый спортивный год тоже стартовал активно. 1 января в Пестовском парке в Балашихе прошёл новогодний забег «5 вёрст». В тот же день в Истре, Жуковском, Королёве, Красногорске, Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцове, Орехово-Зуеве, Пушкине, Раменском, Реутове, Химках, Электростали и Краснознаменске состоялись традиционные «Забеги обещаний». Участники преодолели символическую дистанцию в 2026 метров.
В парке им. Островского в городском округе Ступино провели ежегодный костюмированный забег «На спорте после оливье». А в Ленинском городском округе на реке Пахра прошёл зимний сап-фестиваль «Опахревший Новый год».
Одними из главных площадок «Декады спорта и здоровья» стали парки Московской области. Там прошло 72 спортивных мероприятия, которые посетили порядка 21 000 человек.
В министерстве напомнили, что в течение всей зимы для жителей и гостей Подмосковья будут оборудованы 165 лыжных трасс протяжённостью 722 километра, 794 площадки для игры в хоккей и катания на коньках.
Все мероприятия проходят в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Информацию о спортивных событиях региона можно найти на сайте «Спорт Подмосковья». Онлайн-запись на катки с искусственным льдом доступна через портал «Добродел».
