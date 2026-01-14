В гонке памяти Коростелёвых в Сергиевом Посаде примут участие 450 лыжников
Традиционные соревнования лыжников «Гонка памяти Коростелёвых» проведут в посёлке Бужаниново Сергиево-Посадского городского округа 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Участниками гонки станут 450 профессиональный спортсменов и любителей всех возрастов.
«В этом году соревнования будут проходить в четырнадцатый раз. Участникам предложат разные дистанции протяжённостью от 500 метров до десяти километров», — говорится в сообщении.Турнир посвящён памяти тренеров Елены и Владимира Коростелёвых, которые долгие годы развивали лыжный спорт в Подмосковье.
Онлайн-регистрация участников откроется на сайте sportident.online за две недели до начала гонки. Тогда же опубликуют подробную информацию об условиях участия, времени стартов и дистанциях.