Спортмероприятия в День защиты детей привлекли 50 тыс. юных жителей Подмосковья

02 июня 2025, 16:55

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортивные соревнования и активности, посвящённые Дню защиты детей, посетили более 50 тыс. юных жителей Московской области. 31 мая и 1 июня в регионе прошло более 200 физкультурных мероприятий для всей семьи, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.







«В Раменском муниципальном округе устроили детский масс-старт на беговелах и самокатах с участием более 150 юных спортсменов. В Волоколамске праздничная программа и гонки на самокатах состоялись на площади Дворца спорта «Лама». В Балашихе прошли областные соревнования по плаванию. В них участвовали более 450 спортсменов из разных городов Подмосковья. Одной из самых масштабных площадок Дня защиты детей в Московской области стал семейный спортивный фестиваль «Цитрус» в городе Пушкино. Участниками стали более 2,5 тыс. детей и родителей. В центральном парке города для гостей работали более 30 локаций с мастер-классами по шахматам и настольному теннису, спортивными активностями, квестами и конкурсами», – рассказали в пресс-службе.