Подмосковные бобслеисты поздравили жителей Королёва с Днем защиты детей

02 июня 2025, 11:04

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Члены сборных России и Московской области по бобслею рассказали детям в Королёве об особенностях своего вида спорта. На мероприятие в День защиты детей собрались более 500 ребят, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.





В Королёв приехали десятикратный чемпион России, капитан сборной России и сборной Московской области Ростислав Гайтюкевич, чемпион страны Александр Ефимов, победительница Зимней Спартакиады в женской «двойке» Снежана Трофимец и победитель первенства России Данила Курилин.

«Мы привезли наш спортивный снаряд – боб, показать, как он выглядит. Этот боб ехал на нашей трассе в Сочи со скоростью 137 км/ч. Его специально привезли именно в боевом виде. По телевизору – это одно, а вживую – совершенно по-другому. Показали, на чём мы ездим: коньки, полозья. Рассказали о нашем виде спорта. Многие дети видели всё это впервые. Если кто-то заинтересуется, в будущем может выбрать для себя этот вид спорта», – сказал Гайтюкевич.