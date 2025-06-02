Более 100 единоборцев собрал первый чемпионат ЦФО по пляжному самбо в Мытищах
Первый в истории чемпионат Центрального федерального округа по пляжному самбо среди мужчин и женщин прошёл на стадионе пляжных видов спорта парка Мира в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Турнир собрал более 100 единоборцев из 12 регионов ЦФО и стал отборочным к первенству России.
«Пляжное самбо – самостоятельное спортивное направление. Песок стал новой формой нагрузки для спортсменов и естественным амортизатором, смягчающим падения. Правила схваток в пляжном варианте отличаются от классического спортивного и боевого самбо. Атлеты борются только в стойке, при падении на песок схватку останавливают», – пояснили в пресс-службе.Поединок длится три минуты. За это время соперники должны бросить оппонента так, чтобы тот коснулся песка любой частью тела, кроме ног.
Самое большое количество наград на соревнованиях в Мытищах завоевали спортсмены сборной Московской области.
Чемпионат России по пляжному самбо пройдёт в конце июня в Калининграде.