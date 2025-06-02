Более 100 единоборцев собрал первый чемпионат ЦФО по пляжному самбо в Мытищах

02 июня 2025, 15:38

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Первый в истории чемпионат Центрального федерального округа по пляжному самбо среди мужчин и женщин прошёл на стадионе пляжных видов спорта парка Мира в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Турнир собрал более 100 единоборцев из 12 регионов ЦФО и стал отборочным к первенству России.

«Пляжное самбо – самостоятельное спортивное направление. Песок стал новой формой нагрузки для спортсменов и естественным амортизатором, смягчающим падения. Правила схваток в пляжном варианте отличаются от классического спортивного и боевого самбо. Атлеты борются только в стойке, при падении на песок схватку останавливают», – пояснили в пресс-службе.