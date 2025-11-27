Спортсмен и спортшкола Подмосковья завоевали Национальную премию

27 ноября 2025, 23:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике и паратлет Денис Гнездилов стали победителями в номинациях Национальной спортивной премии 2025. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





СШОР первенствовала в номинации «Надежда России – лучшая спортивная школа». Сейчас в ней обучаются более 600 человек. В штате работают 45 тренеров, в том числе трое заслуженных тренеров России. За время существования школы там подготовили девять участников Олимпийских игр, 52 участника и призёра чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, а также свыше тысячи призёров и чемпионов СССР, РСФСР и России.



Фото: пресс-служба Минспорта МО



Кроме того, в этом году школа организовала два крупных легкоатлетических турнира: межрегиональные соревнования «Кубок Московской области» и Всероссийские соревнования «Гран-При Московской области», которые Всероссийская федерация лёгкой атлетики признала лучшим турниром среди спортсменов до 16-18 лет.

«Мы уже не первый раз участвуем в конкурсе, были лауреатами, ну и наконец-то победили. Это не только наша победа – это победа всего подмосковного спорта», – сказал директор СШОР Игорь Арабаджев.

Фото: пресс-служба Минспорта МО



«Это моя первая номинация – и сразу победа! Буду двигаться дальше, развиваться, показывать результаты», – поделился Денис.