Спортсмен и спортшкола Подмосковья завоевали Национальную премию
Подмосковная Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике и паратлет Денис Гнездилов стали победителями в номинациях Национальной спортивной премии 2025. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
СШОР первенствовала в номинации «Надежда России – лучшая спортивная школа». Сейчас в ней обучаются более 600 человек. В штате работают 45 тренеров, в том числе трое заслуженных тренеров России. За время существования школы там подготовили девять участников Олимпийских игр, 52 участника и призёра чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, а также свыше тысячи призёров и чемпионов СССР, РСФСР и России.
Кроме того, в этом году школа организовала два крупных легкоатлетических турнира: межрегиональные соревнования «Кубок Московской области» и Всероссийские соревнования «Гран-При Московской области», которые Всероссийская федерация лёгкой атлетики признала лучшим турниром среди спортсменов до 16-18 лет.
«Мы уже не первый раз участвуем в конкурсе, были лауреатами, ну и наконец-то победили. Это не только наша победа – это победа всего подмосковного спорта», – сказал директор СШОР Игорь Арабаджев.
В номинации «Преодоление: лучший спортсмен» победителем стал атлет регионального Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Денис Гнезилов.
«Это моя первая номинация – и сразу победа! Буду двигаться дальше, развиваться, показывать результаты», – поделился Денис.
Гнездилову 38 лет, он является чемпионом Паралимпийских игр 2020 года в Токио, трёхкратным чемпионом мира. В этом году подмосковный спортсмен установил мировой рекорд на чемпионате мира по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в толкании ядра в классе F40.
Кроме того, почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» награждён министр спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.