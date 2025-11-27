Раменская легкоатлетка Татьяна Юсова стала мастером спорта России

27 ноября 2025, 17:41

Фото: спортшкола «Сатурн»

Воспитаннице спортивной школы «Сатурн» Татьяне Юсовой присвоили почётное звание мастера спорта России. Как сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа, об этом говорится в приказе Минспорта России.





В спортшколе отметили, что этот результат был бы невозможен без руководства и профессионального подхода наставника Юсовой – тренера-преподавателя Сергея Костенко.

«Мы от всей души поздравляем Татьяну с этим заслуженным успехом! Сергею Валентиновичу выражаем огромную благодарность за его труд, терпение и веру в свою ученицу», – сказали в руководстве школы.