Представительницы Подмосковья взяли две медали турнира по прыжкам в воду
Елизавета Кузина и Татьяна Картушева из подмосковной Электростали завоевали две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Турнир был посвящён заслуженному тренера России Анатолию Ларюшкину.
«Елизавета Кузина заняла третье место в прыжках с трёхметрового трамплина среди женщин. Золотую медаль в этом виде упражнений выиграла представительница Санкт-Петербурга, а серебряную — спортсменка из Свердловской области», — говорится в сообщении.Татьяна Картушева получила бронзовую награду по итогам соревнований в прыжках с вышки на пять, семь с половиной и десять метров. Золото и серебро досталось москвичкам.
Всероссийские соревнования проходили в Электростали с 20 по 23 ноября.