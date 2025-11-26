Представительницы Подмосковья взяли две медали турнира по прыжкам в воду

26 ноября 2025, 13:22

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Елизавета Кузина и Татьяна Картушева из подмосковной Электростали завоевали две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Турнир был посвящён заслуженному тренера России Анатолию Ларюшкину.





«Елизавета Кузина заняла третье место в прыжках с трёхметрового трамплина среди женщин. Золотую медаль в этом виде упражнений выиграла представительница Санкт-Петербурга, а серебряную — спортсменка из Свердловской области», — говорится в сообщении.