Спортсмены из Подмосковья вошли в состав сборной России по биатлону
Трое спортсменов из Московской области вошли в состав сборной России для участия в IV этапе Кубка Содружества по биатлону. Подмосковье на соревнованиях представят Кристина Резцова, Анастасия Халили и Саид Каримулла Халили. Всех их тренируют в областном Центре олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» в Истре, сообщили в подмосковном Минспорте.
Подмосковные биатлонисты уверенно проводят сезон и регулярно поднимаются на пьедестал. Анастасия Халили завоевала серебряную медаль на первом этапе Кубка Содружества, который проели в сентябре в Сочи. Тогда спортсмены соревновались на лыжероллерах из-за отсутствия снега.
Кристина Резцова также начала сезон с серебра в Сочи. На втором этапе турнира в Ханты-Мансийске в начале декабря она финишировала третьей. Самым успешным для спортсменки стал третий этап в Чайковском — там Резцова трижды поднималась на пьедестал, дважды выиграв гонки и один раз заняв третье место.
Кубок Содружества сезона 2025/2026 включает шесть этапов. Пять из них проходят в России, ещё один — в белорусских Раубичах. Финал соревнований традиционно проведут в Мурманске в начале апреля 2026 года.
Всего на этапах Кубка Содружества выступают 36 спортсменов сборной России — 18 женщин и 18 мужчин.
