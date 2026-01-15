Спортсмены из Подмосковья вошли в состав сборной России по биатлону

15 января 2026, 09:22

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Трое спортсменов из Московской области вошли в состав сборной России для участия в IV этапе Кубка Содружества по биатлону. Подмосковье на соревнованиях представят Кристина Резцова, Анастасия Халили и Саид Каримулла Халили. Всех их тренируют в областном Центре олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» в Истре, сообщили в подмосковном Минспорте.