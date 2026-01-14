Хоккейный клуб «Химик» из Подмосковья взял бронзу Евро-Азиатского Кубка Дружбы
Хоккейный клуб «Химик» из Воскресенска завоевал бронзовые медали Евро-Азиатского Кубка Дружбы, обыграв минскую «Юность» в матче за третье место, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В стартовом периоде подмосковная команда оформила три заброшенные шайбы — в большинстве, в меньшинстве и при равных составах. Во втором отрезке «Химик» увеличил преимущество, отправив в ворота соперника ещё четыре шайбы, тогда как «Юность» смогла ответить лишь однажды. Особенно результативным стал промежуток середины матча, когда воскресенцы трижды отличились в течение двух минут. После двух периодов счёт был 7:1.
В заключительной двадцатиминутке минчане сократили отставание двумя шайбами, однако «Химик» удержал инициативу и довёл игру до победы. Голами отметились Никита Буруянов, Егор Варюшкин, Даниэль Усманов, Сергей Лукьянцев, Максим Кровяков, Станислав Яровой и Роман Рукавишников. Итоговый счёт — 7:3.
По результатам турнира «Химик» занял третье место. Победителем стал минский «Витебск», второе место досталось команде «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Финальные игры прошли 10 и 11 января на площадке «Чижовка-Арены» в Минске.
