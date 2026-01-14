Хоккейный клуб «Химик» из Подмосковья взял бронзу Евро-Азиатского Кубка Дружбы

14 января 2026, 17:51

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Хоккейный клуб «Химик» из Воскресенска завоевал бронзовые медали Евро-Азиатского Кубка Дружбы, обыграв минскую «Юность» в матче за третье место, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.