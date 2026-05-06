Фармацевтическая компания вышла на экспорт при поддержке властей Подмосковья

оригинал Фото: компания «Инитиум-Фарм»

Компания «Инитиум-Фарм» из Домодедова вышла на зарубежный рынок при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.





Подмосковный производитель выпускает натуральные препараты на основе терпенов пихты сибирской и парафармацевтических продуктов.



В рамках дебютного экспортного контракта компания отгрузила первую партию высокотехнологичных биоактивных добавок партнёрам из Киргизии.

«Речь идёт о двух наших препаратах: «КардиоОрганик» и «ВитаТерпен Актив». Первый применяют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений метаболизма, второй – для защиты и восстановления печени. Оба продукта создали наши учёные на основе природных терпенов пихты сибирской для применения в превентивной медицине и профилактики старения», – рассказал руководитель экспортного направления компании «Инитиум-Фарм» Константин Волков.