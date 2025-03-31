Стало известно, какими цветами в этом году украсят клумбы в Подольске

Новый поезд ЭП2ДМ вышел в тестовую поездку по Ярославскому направлению МЖД. Ведомство совместно с Дептрансом Москвы и РЖД готовит подвижной состав к обновлению, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.