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Стало известно, какими цветами в этом году украсят клумбы в Подольске

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

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В городском округе Подольск этой весной на клумбах распустятся более 120 тыс. тюльпанов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Коммунальщики высадили под зиму 90 тыс. луковиц этих цветов и планируют добавить к ним 32 тыс. саженцев ранней рассады.

Своим цветением порадуют тюльпаны сорта «Триумф» красные с белой и с жёлтой каймой, фиолетовые с белой каймой, снежно-белые и ярко-жёлтые. Увидят горожане нежно-розовые «Попугайный» и «Дарвин», а также розовый с кремовой каймой пионовидный «Колумбус». Когда отцветут первоцветы, специалисты посадят 260 тыс. саженцев летней рассады.
«Летом на общественных территория округа будут цвести также красный и зелёный колеус, миниатюрная красная цинния, махровая петуния, белый, красный и оранжевый тагетес, цинерария, виола и портулак, карликовая георгина «Веселые ребята» и многие другое», – перечислил директор Подольского комбината благоустройства Дмитрий Полежаев.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Как отметили в администрации, для каждой клумбы разработали индивидуальную схему, подобрали цветовое сочетание и оптимальную высоту растений. Поэтому клумбы будут украшены всё теплое время года.

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#растения
Социальный статус с начала года получили 350 подмосковных предприятий
31 марта 2025, 16:00

Фото: iStock / mapo

В Подмосковье социальными предприятиями с начала года признано 350 компаний малого и среднего бизнеса. Такое решение приняла межведомственная комиссия, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Подтверждать социальный статус предприятиям нужно каждый год. В этом году в регионе социальными признали уже 350 субъектов МСП. 291 из них подтвердил статус, остальные получили его впервые. Подать заявку на признание предприятия социальным можно онлайн на подмосковном портале РПГУ», – пояснила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Как напомнили в министерстве, социальные предприятия могут подать заявку на субсидию. Старт конкурса запланирован на сентябрь. Узнать о поддержке бизнеса, в том числе социальных предприятий, можно на инвестиционном портале Московской области.

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В подмосковном Минтрансе призвали мотоциклистов пока не открывать сезон
31 марта 2025, 15:41

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Мотоциклисты начали появляться на дорогах Московской области раньше обычного из-за скорого начала весны и повышения температуры. Также растёт число автомобилей, предупредили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
По данным министерства, в марте уже произошло четыре ДТП с участием мотоциклистов. Травмы получили четыре человека.
«При увеличении числа транспорта на дорогах и появлении мотоциклистов возможен и рост числа аварий. Начинать мотосезон ещё рано, так как к концу недели ночью синоптики прогнозируют минусовую температуру – до -6°С, а также мокрый снег. Надеемся на благоразумие автомобилистов и байкеров. Соблюдайте правила, смотрите в зеркала, не превышайте скорость и уважайте всех участников дорожного движения», – отметили в пресс-службе.
Там также призвали автомобилистов чаще ориентироваться по зеркалам, помнить, что на дороге может быть байкер. Необходимо заранее убеждаться в безопасности предстоящего манёвра.

Нарушение скоростного режима в ведомстве назвали главной причиной аварий и летальных исходов. Нельзя спешить, нужно строго соблюдать требования дорожных знаков и не превышать скорость.
«Мотоциклистов призываем не торопиться начинать мотосезон, а дождаться устойчивой плюсовой температура. Лучше пока подготовить мотоцикл и вспомнить навыки вождения. Если всё же вы решили выехать на дорогу, не забывайте надеть экипировку. Не совершайте опасных манёвров и перестроений, соблюдайте скоростной режим», – добавили в ведомстве.
Там напомнили, что на территории Подмосковья размещено более 1 тыс. комплексов фотовидеофиксации, которые имеют техническую возможность фиксировать нарушения ПДД мотоциклистами.

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#авария
#безопасность
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Усовершенствованный пригородный поезд ЭП2ДМ отправился в тестовую поездку
31 марта 2025, 13:59

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

Новый поезд ЭП2ДМ вышел в тестовую поездку по Ярославскому направлению МЖД. Ведомство совместно с Дептрансом Москвы и РЖД готовит подвижной состав к обновлению, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
«Специалисты проверяли в ходе поездки готовность инфраструктуры принимать поезда нового поколения. ЭП2ДМ курсировал без пассажиров, автоматические двери были заблокированы. Тестовая поездка нужна, чтобы проверить, как состав взаимодействует с инфраструктурой. В тестировании участвуют опытные машинисты-инструкторы», – рассказали в министерстве.
ЭП2ДМ – это усовершенствованная модификация пригородного состава ЭП2Д, который начали эксплуатировать в 2023 году. Модель отличают окраска ливреи и маски с добавлением чёрного цвета, увеличенное лобовое стекло в кабине машиниста для лучшего обзора, оранжевые сиденья повышенной комфортности и оригинальный дизайн полок в салоне.

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Историческая победа: подмосковные биатлонисты первенствовали в командном рейтинге сезона
Подмосковные биатлонисты заняли первое место в командном рейтинге сезона
31 марта 2025, 13:47

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Подмосковья стала победителем общекомандного зачёта Союза биатлонистов России по итогам сезона 2024/2025. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Историческая победа Подмосковья: наша сборная по биатлону впервые в своей истории победила в общекомандном зачёте регионов России по итогам сезона! Благодарю нашу областную федерацию, спортсменов и тренеров за яркий сезон и отличное его завершение. Так держать», – сказал министр спорта региона Дмитрий Абарёнов.
Второе место заняла сборная Тюменской области, третье – представители Ханты-Мансийского автономного округа.

Победителя командного зачёта определяли по результатам 19 дисциплин сезона у мужчин и женщин. Учитывались результаты чемпионата России по летнему биатлону в Красноярске, чемпионата страны в Ижевске, Дёмине, Тюмени и Ханты-Мансийске, а также результаты этапов Кубка России в Ханты-Мансийске, Ижевске, Рязани, Дёмине и Златоусте.

На чемпионате России в Ханты-Мансийске сборная Московской области достигла сразу двух исторических результатов. Женская команда в составе Анастасии Зыряновой, Полины Шевниной, Анастасии Халили и Кристины Резцовой завоевала золото в эстафете 4 по 6 км. Для Подмосковья эта победа в национальном чемпионате стала первой в истории.

А в эстафете мужчин 4 по 7,5 команда Московской области заняла третье место в зачёте чемпионата России. Призёрами стали Денис Иродов, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов и Алексей Зубарев. Ранее мужская подмосковная сборная никогда не занимала призового места на чемпионатах страны.
«Сегодня великий день для сборной Московской области по биатлону – сразу три исторических события за день! Впервые в истории мы выиграли общекомандный зачёт сборных регионов. Интрига сохранялась до последней гонки. И лишь по результатам последней мужской эстафеты сезона решилась судьба командного рейтинга. Такого не было никогда в истории – обычно победитель был известен задолго до финальных стартов. А мужская эстафетная четвёрка завоевала первую в истории Подмосковья бронзу», – сказал президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.
Он назвал это выдающимся результатом для всей Московской области и поблагодарил тренеров и спортсменов.

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Подмосковные теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли турнир в Майами
31 марта 2025, 13:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мирра Андреева и Диана Шнайдер из Подмосковья стали победительницами теннисного турнира WTA-1000 в Майами в парном разряде среди женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В финальном матче 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2. Встреча продолжалась почти два часа.
«Это был отличный день и отличный финал. Надеюсь, что все получили от матча удовольствие. Спасибо моей напарнице! Когда выступаешь с ней, это настоящее сумасшествие. Надеюсь, что будем и дальше продолжать вдохновлять друг друга на хороший теннис. Спасибо моей семье за то, что приехала в Майами и поддержала меня», – сказала Шнайдер.
Как отметили в министерстве, для спортсменок из Московской области это второй титул Женской теннисной ассоциации и первый «тысячник» в парном разряде.

Открытый чемпионат Майами по теннису проходил с 18 по 30 марта на стадионе «Хард Рок».

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