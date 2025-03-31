Стало известно, какими цветами в этом году украсят клумбы в Подольске

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
В городском округе Подольск этой весной на клумбах распустятся более 120 тыс. тюльпанов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Коммунальщики высадили под зиму 90 тыс. луковиц этих цветов и планируют добавить к ним 32 тыс. саженцев ранней рассады.
Своим цветением порадуют тюльпаны сорта «Триумф» красные с белой и с жёлтой каймой, фиолетовые с белой каймой, снежно-белые и ярко-жёлтые. Увидят горожане нежно-розовые «Попугайный» и «Дарвин», а также розовый с кремовой каймой пионовидный «Колумбус». Когда отцветут первоцветы, специалисты посадят 260 тыс. саженцев летней рассады.
Как отметили в администрации, для каждой клумбы разработали индивидуальную схему, подобрали цветовое сочетание и оптимальную высоту растений. Поэтому клумбы будут украшены всё теплое время года.
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Своим цветением порадуют тюльпаны сорта «Триумф» красные с белой и с жёлтой каймой, фиолетовые с белой каймой, снежно-белые и ярко-жёлтые. Увидят горожане нежно-розовые «Попугайный» и «Дарвин», а также розовый с кремовой каймой пионовидный «Колумбус». Когда отцветут первоцветы, специалисты посадят 260 тыс. саженцев летней рассады.
«Летом на общественных территория округа будут цвести также красный и зелёный колеус, миниатюрная красная цинния, махровая петуния, белый, красный и оранжевый тагетес, цинерария, виола и портулак, карликовая георгина «Веселые ребята» и многие другое», – перечислил директор Подольского комбината благоустройства Дмитрий Полежаев.Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Как отметили в администрации, для каждой клумбы разработали индивидуальную схему, подобрали цветовое сочетание и оптимальную высоту растений. Поэтому клумбы будут украшены всё теплое время года.
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Лора Луганская