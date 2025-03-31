Юные подольские спортсмены выиграли восемь медалей этапа Лиги дзюдо

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Юные представители Подольска завоевали золотую, серебряную и шесть бронзовых медалей третьего этапа Подольской лиги дзюдо. Соревнования прошли в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» в микрорайоне Климовск, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Турнир посвятили памяти 273-й Стрелковой дивизии. В нём приняли участие 228 юношей 2011-2012 и 2013-2014 годов рождения из Подольска, Москвы, Московской, Тульской, Калужской и Рязанской областей.
Как рассказали в администрации, Подольская лига дзюдо занимается патриотическим воспитанием молодёжи и увековечиванием памятных дат Великой Отечественной войны. Она состоит из четырех этапов, каждый из которых посвящён знаменательному событию жизни Подольска во время войны.
Первый этап прошёл 10 ноября 2024 года. Турнир, посвятили подвигу Подольских курсантов. Второй провели 15 декабря и приурочили к годовщине Битвы под Москвой. Четвёртый этап состоится 17 мая этого года и будет посвящён Дню Победы.
Читайте также:
Участники субботника в Подольске собрали свыше 370 кубометров мусора
Подольский театр моды «Эксклюзив» стал лауреатом Международного конкурса «Ты лучший»
Глава Подольска Артамонов поздравил призёров Национальной технологической олимпиады
«Среди подольских дзюдоистов 2013-2014 года рождения первое место занял Егор Морозов в весовой категории 42 кг. Второе место – у Семёна Вовненко в весе 55 кг. Бронзу в различных категориях взяли Роман Щекланов, Борис Мамазияев, Егор Салихов, Николай Торопов, Андрей Подколозин и Александр Бороднянский», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Как рассказали в администрации, Подольская лига дзюдо занимается патриотическим воспитанием молодёжи и увековечиванием памятных дат Великой Отечественной войны. Она состоит из четырех этапов, каждый из которых посвящён знаменательному событию жизни Подольска во время войны.
Первый этап прошёл 10 ноября 2024 года. Турнир, посвятили подвигу Подольских курсантов. Второй провели 15 декабря и приурочили к годовщине Битвы под Москвой. Четвёртый этап состоится 17 мая этого года и будет посвящён Дню Победы.
Читайте также:
Участники субботника в Подольске собрали свыше 370 кубометров мусора
Подольский театр моды «Эксклюзив» стал лауреатом Международного конкурса «Ты лучший»
Глава Подольска Артамонов поздравил призёров Национальной технологической олимпиады
Лора Луганская