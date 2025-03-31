Участники субботника в Подольске собрали свыше 370 кубометров мусора

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Подольчане во время субботника привели в порядок сквер имени Долгого возле усадьбы Ивановское. Всего было собрано более 370 кубометров мусора, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В субботнике участвовали глава муниципалитета Григорий Артамонов со своими заместителями, председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин и сами депутаты.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
За день участники субботника провели уборку 10 общественных пространств и территорий образовательных учреждений.
К акции присоединились коллективы крупнейших предприятий Подольска – «ЗИО-Подольск», «ЗиО-Здоровье», «Гидропресс» и других. Собрали мусор, убрали прошлогоднюю листву, подмели дорожки, привели в порядок зелёные насаждения.
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«Благодарю всех, кто присоединился к этому замечательному и нужному делу. Уже в следующую субботу вновь выйдем на улицы Подольска, чтобы продолжить благоустраивать наш любимый округ. Вместе мы сделаем его ещё чище и красивее», – сказал Артамонов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
За день участники субботника провели уборку 10 общественных пространств и территорий образовательных учреждений.
К акции присоединились коллективы крупнейших предприятий Подольска – «ЗИО-Подольск», «ЗиО-Здоровье», «Гидропресс» и других. Собрали мусор, убрали прошлогоднюю листву, подмели дорожки, привели в порядок зелёные насаждения.
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Лора Луганская