Программа «Герои Подмосковья» помогает участникам СВО адаптироваться к мирной жизни
Программа «Герои Подмосковья» помогает участникам специальной военной операции адаптироваться к мирной жизни и открывает новые возможности для личного и профессионального развития. Об этом рассказал старший лейтенант и участник проекта Денис Жуковский.
По его словам, инициатива направлена на поддержку бойцов после возвращения из зоны боевых действий и помогает им определить дальнейшие жизненные цели. Участники программы получают новые знания и опыт, которые позволяют лучше ориентироваться в общественной и государственной системе.
«Сама по себе программа очень хорошая и важная. Она раскрывает устройство государства, работу госорганов. Ты начинаешь лучше понимать, как все устроено и почему не всегда то, что мы хотим получить от государства, происходит мгновенно. Появляется понимание глубинных процессов при реализации проектов. В целом расширяется кругозор, становится понятнее сама система и ее логика», — поделился Жуковский.
Он добавил, что участие в программе дает возможность по-новому взглянуть на работу государственных институтов и лучше понять, как принимаются и реализуются управленческие решения. По словам Жуковского, этот опыт оказывается не только полезным, но и по-настоящему интересным и познавательным.
Программа «Герои Подмосковья» реализуется в Московской области по поручению президента России Владимира Путина. Ее основная задача — помочь ветеранам специальной военной операции получить новые компетенции, развить лидерские качества и выстроить дальнейшую карьеру как в государственных структурах, так и в коммерческих организациях.
Обучение длится 12 месяцев и является бесплатным для тех, кто успешно прошел конкурсный отбор. В программу входят четыре очно-заочных образовательных модуля и стажировка, в том числе в органах государственной власти и муниципалитетах. Участников на протяжении всего курса сопровождают опытные наставники.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в мастерской управления «Сенеж» стартовал третий образовательный модуль региональной программы «Герои Подмосковья». Он посвящен особенностям управления крупным регионом.
«Идет третий модуль — это все, что касается специфики управления таким большим регионом, как Подмосковье. Преподаватели, эксперты расскажут об использовании технологий ИИ, поделятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что помимо лекций у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.