Программа «Герои Подмосковья» помогает участникам СВО адаптироваться к мирной жизни

25 февраля 2026, 12:53

Фото: медиасток.рф

Программа «Герои Подмосковья» помогает участникам специальной военной операции адаптироваться к мирной жизни и открывает новые возможности для личного и профессионального развития. Об этом рассказал старший лейтенант и участник проекта Денис Жуковский.





По его словам, инициатива направлена на поддержку бойцов после возвращения из зоны боевых действий и помогает им определить дальнейшие жизненные цели. Участники программы получают новые знания и опыт, которые позволяют лучше ориентироваться в общественной и государственной системе.





«Сама по себе программа очень хорошая и важная. Она раскрывает устройство государства, работу госорганов. Ты начинаешь лучше понимать, как все устроено и почему не всегда то, что мы хотим получить от государства, происходит мгновенно. Появляется понимание глубинных процессов при реализации проектов. В целом расширяется кругозор, становится понятнее сама система и ее логика», — поделился Жуковский.

«Идет третий модуль — это все, что касается специфики управления таким большим регионом, как Подмосковье. Преподаватели, эксперты расскажут об использовании технологий ИИ, поделятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что помимо лекций у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.