Столичный регион одержал победу на всероссийской контрольной «Выходи решать!»

30 октября 2025, 11:40

Фото: пресс-служба проекта «Выходи решать!»

Итоги контрольной по техническим и естественным предметам «Выходи решать!» подвели в России. Лучше всего себя показали жители Москвы и Подмосковья, сообщает пресс-служба мероприятия.





Всего в контрольной приняли участие свыше 105 тысяч человек.





«Больше всего отличников оказалось в столичном регионе. В топ-150 участников по всем предметам попали 38 жителей Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.