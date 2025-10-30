Достижения.рф

Столичный регион одержал победу на всероссийской контрольной «Выходи решать!»

Фото: пресс-служба проекта «Выходи решать!»

Итоги контрольной по техническим и естественным предметам «Выходи решать!» подвели в России. Лучше всего себя показали жители Москвы и Подмосковья, сообщает пресс-служба мероприятия.



Всего в контрольной приняли участие свыше 105 тысяч человек.

«Больше всего отличников оказалось в столичном регионе. В топ-150 участников по всем предметам попали 38 жителей Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.
Всего в этом году участники всероссийской контрольной решили 150 тысяч задач по математике, физике, химии, биологии, информатике и астрономии. Мероприятие провели на технологической платформе All Cups от VK. Кроме того, очные площадки «Выходи решать!» работали более чем в 1,2 тыс. культурных и образовательных учреждений страны.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0