В Подмосковье подписали более 1,5 тыс. соглашений по установке фандоматов

30 октября 2025, 10:43

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более полутора тысяч соглашений на установку ёмкостей для сбора вторсырья — фандоматов — подписали предприниматели с в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Фандоматы принимают на переработку пластиковые бутылки. Кроме того, есть специальные баки для сбора текстильных изделий.





«Всего с начала года в регионе подали 2358 заявлений на установку фандоматов, заключено 1698 соглашений. Установили 836 ёмкостей для сбора вторсырья. В очереди на установку — ещё 57 ёмкостей», — говорится в сообщении.