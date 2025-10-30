В Красногорске пройдёт выставка собак «Евразия-2025»
Ежегодная национальная выставка собак всех пород «Евразия-2025» будет проходить в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске 15-16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В программу мероприятия вошли чемпионаты Российской кинологической федерации и всемирные выставки русской псовой борзой и восточноевропейской овчарки.
«Посетителей «Евразии-2025» ждут также лекции и мастер-классы от кинологов и ветеринаров по уходу за собаками, их развитию и воспитанию», — отмечается в сообщении.Кроме того, в рамках выставки проведут конкурс юных хендлеров: за победу смогут побороться участники в возрасте от десяти до 17 лет. Подать заявку на участие в этом конкурсе можно онлайн до 5 ноября включительно.