В Красногорске пройдёт выставка собак «Евразия-2025»

30 октября 2025, 10:02

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Ежегодная национальная выставка собак всех пород «Евразия-2025» будет проходить в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске 15-16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





В программу мероприятия вошли чемпионаты Российской кинологической федерации и всемирные выставки русской псовой борзой и восточноевропейской овчарки.





«Посетителей «Евразии-2025» ждут также лекции и мастер-классы от кинологов и ветеринаров по уходу за собаками, их развитию и воспитанию», — отмечается в сообщении.