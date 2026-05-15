Строительство крупнейшего в Подмосковье детсада завершат в текущем году

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Крупнейший в Московской области детский сад, рассчитанный на 560 воспитанников, строят в Люберцах на территории образовательного комплекса «Созвездие» в ЖК «1-й Лермонтовский». Сдать объект в эксплуатацию планируют в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Общая площадь здания составляет свыше восьми тысяч квадратных метров.

«В настоящее время на объекте монтируют инженерные коммуникации и проводят отделку фасада и помещений», — говорится в сообщении.
В детском саду разместят 23 групповых ячейки со своими игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами, залы для занятий физкультурой и музыкой, кабинеты психолога и логопеда, медпункт и пищеблок. На прилегающей территории установят игровые комплексы и проведут озеленение.
Лев Каштанов

