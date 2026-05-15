Участники донорской акции в Электростали сдали более 50 литров крови
112 человек приняли участие в выездной донорской акции, которую провёл в Электростали Московский областной центр крови в пятницу, 15 мая. Заготовить удалось более 50 литров крови. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие состоялось в местном Молодёжном центре.
«Сданную донорами кровь отправят в подмосковные больницы для помощи пациентам, нуждающимся в переливании», — говорится в сообщении.Донорские акции проводятся в Электростали регулярно. Принять участие может любой желающий в возрасте от 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Перед сдачей крови следует отказаться от сигарет и алкоголя, а также придерживаться определённой диеты. Полная информация об этом размещается на сайте «Доноры Подмосковья».