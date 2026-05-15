Штраф для безбилетников в Подмосковье увеличили до 5000 рублей
Неоплаченный проезд в автобусах Московской области будет обходиться нарушителям в пять тысяч рублей. Новое правило вступит в силу 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Изменения уже внесли в региональный кодекс об административных правонарушениях.
«Штраф в размере пяти тысяч рублей придётся заплатить не только за безбилетный проезд, но и за неправомерное использование льготных проездных документов», — говорится в сообщении.В ведомстве также напомнили, что оплачивать проезд в общественном транспорте Московской области можно исключительно в безналичной форме — транспортными или банковскими картами через специальные устройства. Штраф для водителя, согласившегося принять купюры или перевод на счёт, также составляет пять тысяч рублей.