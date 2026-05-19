Строительство поликлиники для взрослых и детей в Голицыне завершат в 2028 году

Поликлинику для взрослых и маленьких пациентов, рассчитанную на 300 посещений в смену, строят на бульваре Генерала Ремезова в городе Голицыно Одинцовского округа. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Ход работ проверил в ходе рабочего визита в округ губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





«Сейчас готовность пятиэтажного корпуса составляет 44%. Сдать объект планируем в первом квартале 2028 года. Медицинскую помощь в самых комфортных условиях здесь смогут получать до 40 тысяч жителей», — сказал Андрей Воробьёв.