На строительстве корпуса Образовательного центра №2 в Ивантеевке возводят стены

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Монолитные работы проводят на строительстве нового корпуса Образовательного центра №2 в Ивантеевке. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Согласно проекту, площадь корпуса составит около шести тысяч квадратных метров. Там смогут учиться 350 человек.

«На строительстве задействованы 37 рабочих, задействованы пять единиц техники», — говорится в сообщении.
В пристройке будут универсальные учебные кабинеты, помещения для творческих занятий и библиотечно-информационный центр. На прилегающей территории установят спортивные зоны и игровые площадки для младшеклассников.

Сдать корпус в эксплуатацию планируют в 2027 году.

Строительство ведётся в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
Лев Каштанов

