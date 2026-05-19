На строительстве корпуса Образовательного центра №2 в Ивантеевке возводят стены
Монолитные работы проводят на строительстве нового корпуса Образовательного центра №2 в Ивантеевке. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Согласно проекту, площадь корпуса составит около шести тысяч квадратных метров. Там смогут учиться 350 человек.
«На строительстве задействованы 37 рабочих, задействованы пять единиц техники», — говорится в сообщении.В пристройке будут универсальные учебные кабинеты, помещения для творческих занятий и библиотечно-информационный центр. На прилегающей территории установят спортивные зоны и игровые площадки для младшеклассников.
Сдать корпус в эксплуатацию планируют в 2027 году.
Строительство ведётся в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.