На строительстве корпуса Образовательного центра №2 в Ивантеевке возводят стены

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Монолитные работы проводят на строительстве нового корпуса Образовательного центра №2 в Ивантеевке. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Согласно проекту, площадь корпуса составит около шести тысяч квадратных метров. Там смогут учиться 350 человек.





«На строительстве задействованы 37 рабочих, задействованы пять единиц техники», — говорится в сообщении.