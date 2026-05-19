Компания из ОЭЗ «Дубна» создаст ПО для проектирования кабельных систем
Компания «Цифровая мануфактура» и российский разработчик специализированного инженерного программного обеспечения АСКОН совместно создадут новое ПО для автоматизированного проектирования кабельных систем. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Цифровая мануфактура» – резидент особой экономической зоны «Дубна». Соглашение о сотрудничестве по этому проекту компании подписали на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
Новый продукт позволит не только заместить иностранное программное обеспечение, но и станет качественно новым решением для стратегических отраслей российской промышленности.
«Сотрудничество с компанией АСКОН – это объединение передовых инженерных компетенций для решения задач цифрового суверенитета», – отметил гендиректор АО «Цифровая мануфактура» Михаил Ерофеев.САПР КС станет полностью российским решением, которое позволит создавать интегральную модель электрических соединений и управлять их жизненным циклом в контексте всего изделия. Разработка направлена на обеспечение технологической независимости предприятий авиастроения, судостроения, ракетно-космической и других высокотехнологичных отраслей промышленности.