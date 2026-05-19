Компания из ОЭЗ «Дубна» создаст ПО для проектирования кабельных систем

19 мая 2026, 16:59

оригинал Фото: АО «Цифровая мануфактура»

Компания «Цифровая мануфактура» и российский разработчик специализированного инженерного программного обеспечения АСКОН совместно создадут новое ПО для автоматизированного проектирования кабельных систем. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





«Цифровая мануфактура» – резидент особой экономической зоны «Дубна». Соглашение о сотрудничестве по этому проекту компании подписали на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Новый продукт позволит не только заместить иностранное программное обеспечение, но и станет качественно новым решением для стратегических отраслей российской промышленности.

«Сотрудничество с компанией АСКОН – это объединение передовых инженерных компетенций для решения задач цифрового суверенитета», – отметил гендиректор АО «Цифровая мануфактура» Михаил Ерофеев.