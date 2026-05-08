Строительство школы на 1100 мест в Лосино-Петровском завершат до конца года
Школу, рассчитанную на 1 100 учеников, строят для жителей ЖК «Лукино-Варино» на территории Лосино-Петровского округа. Завершить работы планируется в четвёртом квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
В настоящее время строительная готовность здания составляет 50%.
«Рабочие уже возвели надземную часть школы и занимаются обустройством фасада и кровли. На площадке заняты более 60 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.Общая площадь трёхэтажного здания составляет свыше 15 тысяч квадратных метров. Там смогут учиться 400 младшеклассников, 500 учеников средних классов и 200 — старших.