В больницы Подмосковья по программе «Приведи друга» пришли 135 медиков
135 медицинских работников трудоустроились в больницы Московской области с начала текущего года благодаря программе по привлечению кадров «Приведи друга». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
По условиям программы, если благодаря сотруднику медучреждения туда устроился врач, фельдшер или медсестра, за это положена выплата в размере до 128 тысяч рублей.
«С начала 2026 года по программе «Приведи друга» в медицинские организации Подмосковья трудоустроились 135 специалистов, из них 60 человек — врачи, а 75 — средний медицинский персонал», — уточнил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Деньги за привлечение нового сотрудника начисляются в два этапа: половина при трудоустройстве и вторая половина — спустя три месяца работы.