В больницы Подмосковья по программе «Приведи друга» пришли 135 медиков

08 мая 2026, 11:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

135 медицинских работников трудоустроились в больницы Московской области с начала текущего года благодаря программе по привлечению кадров «Приведи друга». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





По условиям программы, если благодаря сотруднику медучреждения туда устроился врач, фельдшер или медсестра, за это положена выплата в размере до 128 тысяч рублей.





«С начала 2026 года по программе «Приведи друга» в медицинские организации Подмосковья трудоустроились 135 специалистов, из них 60 человек — врачи, а 75 — средний медицинский персонал», — уточнил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.