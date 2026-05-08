Расписание на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится 9-12 мая

08 мая 2026, 11:46

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях, изменится с 9 по 12 мая из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.





Дорожники собираются капитально ремонтировать второй главный путь на участке между станциями Пенягино и Тушинская.





«С часа ночи 9 мая до часа ночи 12 мая поезда на указанном отрезке будут следовать в реверсивном режиме. В связи с этим интервалы между составами увеличатся, а у части поездов сократят маршрут», — говорится в сообщении.