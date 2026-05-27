Строительство школы на 1675 мест в Ленинском округе завершат к 1 сентября
Школу, рассчитанную на 1675 учеников, строят в ЖК «Первый квартал» на территории Ленинского городского округа. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируют до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Строительство ведётся за счёт девелопера в рамках договора о комплексном развитии территории.
«Сейчас в здании монтируют ограждения на лестничных клетках, красят потолки в коридорах, монтируют оборудование в пищеблоке и спортивном зале и устанавливают сантехнику в санузлах, а на четвёртом этаже устанавливают двери и окна», — говорится в сообщении.На прилегающей территории монтируют ограждения и высаживают кусты и деревья.